La couverture du survol lunaire commence à 13h (heure de Paris) sur NASA+, Amazon Prime, Apple TV+, Hulu, Netflix, HBO Max et Roku, ainsi que sur la chaîne YouTube de la NASA.

Peu avant 14h, un premier record : à 13h56, l'équipage dépassera la distance maximale jamais atteinte par des humains, celle établie par Apollo 13 en avril 1970, à 248 655 miles de la Terre. Dix minutes plus tard, à 14h10, les astronautes commenteront ce record en audio.

À 14h45, l'observation lunaire commence avec 30 cibles scientifiques comme le bassin Orientale, un cratère de près de 600 miles de large à cheval entre la face visible et la face cachée.

La mission passe ensuite derrière la Lune.

La perte de communication est prévue à 18h44 (heure de Paris), pour une durée d'environ 40 minutes, le signal radio étant bloqué par la surface lunaire. C'est pendant ce silence qu'Orion atteindra son point le plus proche de la Lune à 19h02, à 4 070 miles de la surface, puis sa distance maximale par rapport à la Terre à 19h07, soit 252 757 miles.

La retransmission Netflix s'interrompra sur ce passage. Ce blanc est anticipé des deux côtés. À 19h25, le « Lever de Terre » signera le retour de la Terre dans le champ de vision depuis le bord opposé de la Lune et la reprise des communications.

L'équipage profitera ensuite d'une éclipse solaire, le Soleil se cachant momentanément derrière la Lune depuis leur point de vue. Cette éclipse est prévue entre 20h35 et 21h32 (heure de Paris).

Ensuite, la gravité lunaire propulsera naturellement le vaisseau vers la Terre, sans allumage majeur supplémentaire.