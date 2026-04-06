Ce soir à 19h (heure de Paris), Netflix retransmet en direct le survol de la Lune par les quatre astronautes d'Artemis II. C'est seulement la deuxième diffusion sur la chaîne NASA+ depuis son intégration à la plateforme l'été dernier, et la première à couvrir un événement spatial de cette envergure.
Depuis que le vaisseau Orion a quitté la Terre le 1er avril avec Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen pour un vol d'essai habité de dix jours autour de la Lune, la plupart d'entre nous a la tête dans les nuages. Cette mission sert avant tout à préparer les voyages plus ambitieux qui suivront, avec un alunissage prévu dès 2028.
Netflix a confirmé la diffusion directement via la page NASA+ Live de sa plateforme. Le signal est celui de la retransmission officielle de l'agence américaine. Netflix ne fait que le relayer sur sa plateforme.
Survol, face cachée de la lune, coupure radio : ce qu'on va voir ce soir
La couverture du survol lunaire commence à 13h (heure de Paris) sur NASA+, Amazon Prime, Apple TV+, Hulu, Netflix, HBO Max et Roku, ainsi que sur la chaîne YouTube de la NASA.
Peu avant 14h, un premier record : à 13h56, l'équipage dépassera la distance maximale jamais atteinte par des humains, celle établie par Apollo 13 en avril 1970, à 248 655 miles de la Terre. Dix minutes plus tard, à 14h10, les astronautes commenteront ce record en audio.
À 14h45, l'observation lunaire commence avec 30 cibles scientifiques comme le bassin Orientale, un cratère de près de 600 miles de large à cheval entre la face visible et la face cachée.
La mission passe ensuite derrière la Lune.
La perte de communication est prévue à 18h44 (heure de Paris), pour une durée d'environ 40 minutes, le signal radio étant bloqué par la surface lunaire. C'est pendant ce silence qu'Orion atteindra son point le plus proche de la Lune à 19h02, à 4 070 miles de la surface, puis sa distance maximale par rapport à la Terre à 19h07, soit 252 757 miles.
La retransmission Netflix s'interrompra sur ce passage. Ce blanc est anticipé des deux côtés. À 19h25, le « Lever de Terre » signera le retour de la Terre dans le champ de vision depuis le bord opposé de la Lune et la reprise des communications.
L'équipage profitera ensuite d'une éclipse solaire, le Soleil se cachant momentanément derrière la Lune depuis leur point de vue. Cette éclipse est prévue entre 20h35 et 21h32 (heure de Paris).
Ensuite, la gravité lunaire propulsera naturellement le vaisseau vers la Terre, sans allumage majeur supplémentaire.
Suivez le direct du survol de la face cachée de la Lune : Netflix, toutes les plateformes, l'app NASA et AROW
Netflix n'est pas la seule option : NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, HBO Max et Roku diffusent également le direct depuis 13h (heure de Paris), aux côtés de la couverture en continu sur YouTube.
Mais pour les plus zinzins de l'espace d'entre nous, l'application mobile de la NASA, disponible sur iOS et Android, permet de recevoir les notifications critiques en temps réel.
Mieux encore, pour suivre la position exacte du vaisseau en parallèle du direct vidéo, la NASA a mis en place l'outil AROW (Artemis Real-time Orbit Website), qui affiche la distance par rapport à la Terre, la vitesse et le temps de mission écoulé, minute par minute. Toutes ces options sont regroupées sur la page officielle.
Sur Netflix, le direct est accessible depuis l'interface standard, sans application tierce ni abonnement supplémentaire. L'accord entre la plateforme et la NASA, signé en juin 2025, prévoyait des diffusions régulières de décollages, sorties extravéhiculaires et vues de l'ISS. En pratique, il n'y a eu qu'un seul stream avant celui-ci, le 31 juillet, et Netflix avait raté le coche du lancement du 1er avril, quand les diffusions sur d'autres plateformes atteignaient des centaines de milliers de spectateurs simultanés.
Ce soir, c'est donc son grand soir.