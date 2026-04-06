La mission Artemis II, actuellement en cours, profite de nettes avancées dans la façon dont la NASA communique depuis l'espace lointain. L'agence spatiale américaine a mis en service un système de communications optiques baptisé O2O, pour Orion Artemis II Optical Communications, capable de transmettre des images en très haute définition depuis la distance lunaire à une vitesse de 260 mégabits par seconde.

Concrètement, ce débit permet d'envoyer de la vidéo 4K en direct depuis le vaisseau Orion vers les équipes au sol. Steve Horowitz, chef de projet pour O2O, précise que le système ne se limite pas à la vidéo.