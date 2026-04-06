2026 rime avec 4K, ultra haute définition et débit quasi-instantané. La NASA offrira à cette occasion, un moment unique, présentant la Lune en 4K ce lundi, depuis le vaisseau spatial Artemis II.
La mission Artemis II, actuellement en cours, profite de nettes avancées dans la façon dont la NASA communique depuis l'espace lointain. L'agence spatiale américaine a mis en service un système de communications optiques baptisé O2O, pour Orion Artemis II Optical Communications, capable de transmettre des images en très haute définition depuis la distance lunaire à une vitesse de 260 mégabits par seconde.
Concrètement, ce débit permet d'envoyer de la vidéo 4K en direct depuis le vaisseau Orion vers les équipes au sol. Steve Horowitz, chef de projet pour O2O, précise que le système ne se limite pas à la vidéo.
Des avancées majeures depuis Apollo
Pendant les missions Apollo, la NASA s'appuyait sur des transmissions radio en bande S pour diffuser les images en noir et blanc des premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune.
Les communications optiques représentent une évolution technique significative : elles permettent de transporter davantage de données simultanément, tout en occupant moins de place et en pesant moins lourd à bord du vaisseau. Ce gain de volume libère de l'espace supplémentaire dans la capsule Orion pour l'équipage et les équipements scientifiques.
« En plus des images et des vidéos, O2O transmettra et recevra des procédures, des photos, des plans de vol, et constituera un lien entre Orion et le contrôle de mission sur Terre. »
Pour recevoir ces transmissions laser, deux stations au sol ont été déployées : l'une à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, l'autre à Table Mountain, en Californie. Ces sites ont été retenus pour les conditions météo généralement clémentes, une condition indispensable au bon fonctionnement des liaisons optiques.
Caméras Nikon et radio en complément
L'équipage d'Artemis II utilisera des appareils photo numériques Nikon pour photographier la surface lunaire, notamment des zones de la face cachée de la Lune rarement, voire jamais, observées par des humains. Ces images seront transmises en temps réel via le système O2O.
Le système laser ne remplace pas entièrement les communications radio. Orion maintient en parallèle une liaison avec le Deep Space Network de la NASA, un réseau mondial d'antennes réparties en Californie, en Espagne et en Australie, qui a servi à des missions allant de Voyager aux rovers martiens. Ce réseau joue le rôle de solution de secours en cas de perturbation atmosphérique affectant la liaison optique.
Un silence radio est par ailleurs prévu : lorsque le vaisseau passera derrière la Lune, les deux systèmes, laser et radio, seront coupés pendant environ 41 minutes, la masse de la Lune bloquant tout signal.
La NASA a déjà fait mieux par le passé
Pour situer O2O dans l'ensemble des projets de la NASA, l'agence rappelle que son précédent démonstrateur de communications laser avait atteint 622 mégabits par seconde, et que certains projets récents en orbite terrestre ont franchi le cap des 200 gigabits par seconde.
Le débit de 260 Mbps d'O2O est donc contraint par la distance, près de 385 000 kilomètres, mais constitue néanmoins un bond notable par rapport aux capacités disponibles jusqu'ici pour les missions habitées autour de la Lune.