Installer un réseau cellulaire sur la Lune n'est pas impossible, mais relève du défi technique. Contrairement à la Terre, la Lune ne dispose ni d'atmosphère protectrice ni d'infrastructures préexistantes. Les équipements doivent donc résister aux températures extrêmes et aux radiations intenses. Nokia a conçu un réseau 4G/LTE compact et robuste, capable de fonctionner dans ces conditions particulières.

L'énergie est une ressource limitée sur la Lune, c'est pour cela que la 4G a été privilégiée par rapport à la 5G, qui consomme plus de puissance. Ce choix garantit une couverture fiable avec un matériel moins gourmand en énergie. Le réseau sera composé d'une station de base installée sur l'atterrisseur Athena et de terminaux connectés sur le sol lunaire.

La mission IM-2 testera la capacité du réseau à transmettre des données entre différents appareils. Un premier appel cellulaire sera réalisé entre Athena et le rover MAPP, resté à bord au moment de l'atterrissage. Ensuite, le réseau sera utilisé pour coordonner les déplacements du rover et du drone Micro Nova Hopper, qui explorera les environs. Nokia analysera la qualité du signal et la stabilité des transmissions pour ajuster ses technologies en vue d'une utilisation prolongée.

Un réseau cellulaire sur la Lune facilitera les communications humaines et optimisera d'autres usages scientifiques et techniques. Il permettra aussi une gestion plus précise des instruments scientifiques et une meilleure transmission des données collectées. Les délais de transmission entre la Terre et la Lune étant de plusieurs secondes, un réseau local offrira une plus grande réactivité aux équipes au sol.