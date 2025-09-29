La NASA vient d'annoncer un partenariat avec l'entreprise Solstar visant à concevoir des points d'accès Wi-Fi pour les futures missions sur la Lune. Un projet crucial pour l'exploration de notre satellite.
Ces systèmes seront déployés dans le cadre du programme Artemis, mais également du Commercial Lunar Payload Services (CLPS), qui consiste à envoyer du matériel élaboré par des entreprises sur la Lune, en vue de préparer au mieux les missions habitées. Solstar doit donc produire des solutions commerciales rapidement exploitables et assez robustes pour résister aux radiations et aux conditions extrêmes.
Un spécialiste de la connectivité dans l'espace
Fondée en 2017 et basée dans le Nouveau-Mexique, la société se spécialise justement dans le développement d'accès Wi-Fi conçus pour l'espace. Et elle a déjà fait ses preuves.
En 2018, elle a permis l'envoi du tout premier tweet depuis l'espace lors d'un vol de la fusée New Shepard de Blue Origin. Elle s'est aussi imposée comme un acteur de niche dans la connectivité spatiale, en testant ses modules de communication à bord de satellites et de véhicules suborbitaux.
Mais avec ce nouveau contrat, Solstar franchit une étape supplémentaire : passer de la démonstration à la mise en place de véritables infrastructures réseau sur la Lune. Elle dispose désormais de six mois pour élaborer des designs préliminaires des futurs points d'accès, capables de connecter en Wi-Fi les systèmes essentiels. Cela va des véhicules lunaires aux instruments scientifiques, en passant par les capteurs et le combinaisons spatiales.
Un point essentiel du programme Artemis
La connexion Wi-Fi s'avérera essentielle pour le bon déroulé du programme Artemis. Car elle va permettre aux divers systèmes d'échanger en temps réel des données de navigation, des images ou des mesures scientifiques, sans passer par des câblages lourds et contraignants.
Dans un environnement aussi hostile que la Lune, où la flexibilité est vitale, un réseau sans fil robuste permet d'assurer la sécurité des équipages, de coordonner les opérations et de maximiser la collecte scientifique.
En parallèle, Nokia travaille sur le déploiement d'un réseau cellulaire 4G lunaire. Celui-ci couvrira une zone bien plus large, favorisant les communications à grande échelle.