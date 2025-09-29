Mais avec ce nouveau contrat, Solstar franchit une étape supplémentaire : passer de la démonstration à la mise en place de véritables infrastructures réseau sur la Lune. Elle dispose désormais de six mois pour élaborer des designs préliminaires des futurs points d'accès, capables de connecter en Wi-Fi les systèmes essentiels. Cela va des véhicules lunaires aux instruments scientifiques, en passant par les capteurs et le combinaisons spatiales.