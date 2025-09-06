Mais l'espoir est bien là. L'équipe d'Interlune est particulièrement chevronnée et réunit des profils à la croisée de l’aérospatial, de la science lunaire et de l'ingénierie lourde. Rob Meyerson a dirigé Blue Origin durant quinze ans et connaît les arcanes du développement de programmes spatiaux privés. Gary Lai, lui, a mené à bien le projet New Shepard au sein de l'entreprise de Jeff Bezos, soit l'une des rares fusées suborbitales opérationnelles aujourd’hui.