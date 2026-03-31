Artemis II devrait durer une dizaine de jours, durant lesquels l’équipage effectuera une boucle en huit autour de la Lune à bord de la capsule Orion avant de revenir sur Terre. Aucun alunissage n’est prévu : cette mission vise surtout à valider les systèmes d’Orion avec des astronautes à son bord. Elle prépare le terrain pour la suite, avec l’objectif de se poser sur notre satellite en 2028 pour y implanter une base permanente.