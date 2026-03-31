C’est historique. La NASA s’apprête à réaliser la première mission lunaire habitée depuis Apollo en 1972. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce lancement qui pourrait marquer une nouvelle ère de la conquête spatiale.
Initialement prévu pour début février, la mission Artemis II a été reportée à plusieurs reprises en raisons de problèmes techniques. Le lanceur Space Launch System (SLS) a même dû faire un passage par son hangar pour quelques réparations. Mais tout cela est du passé, et la fusée est enfin prête à acheminer des êtres humains jusqu'à la Lune. Le compte à rebours est lancé depuis 22h44 ce lundi 30 mars, heure de Paris.
Les dernières préparations
Les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et Jeremy Hansen se préparent tranquillement à la base Kennedy de la NASA. Ils se concentrent « sur leur préparation et les vérifications techniques, en restant en quarantaine sous une surveillance sanitaire stricte et en effectuant des examens médicaux pour s'assurer de leur aptitude au lancement », indique l’agence spatiale américaine dans un communiqué.
Si pour l’heure, tout est ok pour le go, les équipes surveillent bien évidemment les conditions météorologiques. « Les principales préoccupations sont la couverture nuageuse et le risque de vents violents dans la région », poursuit la NASA.
Les ingénieurs, eux, poursuivent leurs opérations de maintenance et de vérification sur le SLS. Sur la rampe de lancement 39B, ils ont également commencé à remplir d’eau l’énorme réservoir du système d’atténuation du bruit, « qui déversera un déluge protecteur au moment du décollage afin de protéger le véhicule du rugissement de ses propres moteurs ».
Décollage dans la nuit de mercredi à jeudi
Artemis II devrait durer une dizaine de jours, durant lesquels l’équipage effectuera une boucle en huit autour de la Lune à bord de la capsule Orion avant de revenir sur Terre. Aucun alunissage n’est prévu : cette mission vise surtout à valider les systèmes d’Orion avec des astronautes à son bord. Elle prépare le terrain pour la suite, avec l’objectif de se poser sur notre satellite en 2028 pour y implanter une base permanente.
Le lancement est ciblé pour ce jeudi 2 avril à 00h24 heure de Paris, avec une fenêtre de tir qui durera jusqu’à 02h24. Le décollage devrait être retranscrit sur de nombreuses chaînes d’informations, et vous pourrez aussi le suivre directement via la chaîne YouTube de la NASA :