Francis7

La seconde image change tout de suite de registre. La Terre s’y déploie en plein cadre, illuminée de bleus profonds et de tons ocre, avec l’Afrique australe sur la gauche et l’océan Indien sur la droite reconnaissables au premier coup d’œil.

Pardon mais il me semble plutôt que c’est l’Océan Atlantique sur la droite. L’Afrique dont on voit le désert du Sahara est tête en bas sur la gauche avec la péninsule ibérique, l’Europe, presque accolée tout en bas à gauche. Et sur le plan météo, on voit bien les perturbations qui partent des zones tropicales de l’Ouest de l’Afrique, en direction des Caraîbes.