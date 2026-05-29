La course à l’intelligence artificielle (IA) s’emballe. Anthropic annonce une nouvelle levée de 65 milliards de dollars, de quoi quasiment doubler sa valorisation qui frôle désormais le milliard. Et au passage, elle surpasse aussi celle d’OpenAI…
La start-up l’a annoncé ce 28 mai : sa valorisation est désormais de 965 millions de dollars. Un énorme coup, alors que plusieurs poids lourds institutionnels comme Blackstone et Fidelity comptent parmi ses investisseurs. Les géants de la mémoire, Samsung, SK Hynix et Micron ont également participé à l’opération qui vient confirmer la folle montée en puissance de Claude depuis le début de l’année.
Anthropic a choisi le bon modèle
La dynamique financière d’Anthropic est sans précédent. On apprenait il y a quelques jours que la firme devrait atteindre la rentabilité opérationnelle dès ce trimestre, une première. Son rythme de revenus annualisés vient de franchir les 47 milliards de dollars ce mois-ci, contre 9 milliards seulement fin 2025.
Ce succès repose sur un modèle radicalement différent de celui d’OpenAI : alors que cette dernière a misé sur le grand public avec ChatGPT, Anthropic a très tôt ciblé les entreprises, et plus particulièrement l’automatisation du code. Claude Code, son outil de programmation assistée, est devenu viral auprès des développeurs et des grandes organisations, au point de provoquer des turbulences dans plusieurs secteurs. Des éditeurs de logiciels traditionnels ont vu leur modèle économique directement menacé, contribuant à plusieurs épisodes de forte volatilité en Bourse.
D’ailleurs, en parallèle, Anthropic vient d'annoncer la sortie de Claude Opus 4.8, son nouveau modèle phare. Plus performant sur les tâches agentiques et la programmation avancée, il met en outre l’accent sur l’honnêteté et l’autocorrection, deux axes qui distinguent philosophiquement Anthropic de ses rivaux.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Wall Street s’attend à une année historique
Victime de son propre succès, Anthropic a traversé ces derniers mois une sérieuse crise de capacité, la poussant à instituer des limites d’utilisation aux heures de pointe, certains utilisateurs signalant des ralentissements ou des interruptions de service. Dans ce contexte, elle a signé une série d'accords massifs pour augmenter sa puissance de calcul, notamment avec SpaceX, Amazon, Google et Broadcom.
Ce tour de table magistral sera très probablement le dernier avant une introduction en Bourse, alors que Wall Street se prépare déjà à une séquence historique. SpaceX vise en effet une entrée avec une valorisation d’au moins 1 500 milliards de dollars dès le 12 juin.
OpenAI devrait également franchir le pas cette année, mais dans un contexte moins flatteur, car elle continue de brûler du cash et ne prévoit pas d’atteindre l’équilibre avant 2030.