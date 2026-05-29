Ce succès repose sur un modèle radicalement différent de celui d’OpenAI : alors que cette dernière a misé sur le grand public avec ChatGPT, Anthropic a très tôt ciblé les entreprises, et plus particulièrement l’automatisation du code. Claude Code, son outil de programmation assistée, est devenu viral auprès des développeurs et des grandes organisations, au point de provoquer des turbulences dans plusieurs secteurs. Des éditeurs de logiciels traditionnels ont vu leur modèle économique directement menacé, contribuant à plusieurs épisodes de forte volatilité en Bourse.