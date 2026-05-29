La bonne nouvelle pour les utilisateurs et les développeurs, c'est que la tarification ne change pas. Comptez 5 dollars par million de mots traités en entrée, 25 en sortie (des tokens, dans le jargon). Le mode rapide, qui permet au modèle de répondre 2,5 fois plus vite qu'en fonctionnement normal, devient lui trois fois moins cher que sur les versions précédentes. Les développeurs peuvent dès aujourd'hui intégrer Opus 4.8 dans leurs applications via l'API Claude, en appelant le modèle sous l'identifiant « claude-opus-4-8 ». On notera qu'Anthropic a intégré des crans à d'autres modèles, comme Sonnet 4.6 proposé désormais en quatre versions d'« effort » (bas, moyen, élevé et maximum), en plus de la pensée adaptative que l'on peut activer, qui utilisent tous les deux vos limites plus rapidement.