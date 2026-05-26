Anthropic a lancé le 7 avril 2026 un programme baptisé Project Glasswing, donnant accès à Claude Mythos à une quarantaine de partenaires triés sur le volet : AWS, Apple, Google, Microsoft, NVIDIA, CrowdStrike, JPMorgan Chase. Le modèle scanne automatiquement les bases de code de logiciels open source largement déployés dans le secteur financier et signale les vulnérabilités critiques avant qu'elles ne soient exploitées.

Au 22 mai, le tableau de bord de divulgation coordonnée d'Anthropic affichait 1 596 vulnérabilités signalées à travers 281 projets open source, dont 97 avaient été corrigées par les mainteneurs. Mozilla a utilisé Mythos pour détecter et corriger 271 failles dans Firefox 150, soit dix fois plus que ce que les outils précédents identifiaient sur un cycle de mise à jour comparable.