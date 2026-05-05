La Bundesbank a ouvert le bal fin avril en demandant publiquement un accès européen au modèle. L'argument est simple : un modèle capable de trouver des failles zero-day dans tous les systèmes d'exploitation majeurs donne un avantage structurel aux attaquants qui y accèdent. Les défenseurs privés du même outil partent avec un handicap. La BCE a enchaîné en convoquant les directeurs des risques des banques de la zone euro. Christine Lagarde a qualifié Anthropic d'opérateur « responsable » tout en prévenant que le modèle entre de mauvaises mains « pourrait être vraiment problématique ».

La Suisse a pris le contre-pied. La FINMA, son régulateur financier, a averti qu'un accès immédiat et large à Mythos poserait un risque systémique. Non pas parce que le modèle serait malveillant. Mais parce qu'une capacité offensive de ce calibre, déployée sans infrastructure défensive adaptée, pourrait submerger les équipes de réponse aux incidents. Le FMI, via Kristalina Georgieva, a ajouté que le système monétaire international ne disposait pas encore des protections nécessaires face à un cyberincident alimenté par l'IA. En quelques semaines, le feuilleton Mythos est passé du débat tech au dossier de politique monétaire.

L'asymétrie qui irrite les Européens

La position de Washington tient en deux arguments. Le premier : un modèle capable d'écrire des exploits ne peut pas être distribué largement sans risque de détournement. Le second : l'infrastructure nécessaire (installations sécurisées, contrôles d'accès, supervision) n'existe pas encore pour le cercle élargi qu'Anthropic propose. La Maison Blanche bloque l'extension à environ 70 organisations supplémentaires.

Le problème, c'est que la NSA utilise déjà Mythos dans le cadre d'accords antérieurs à la polémique. Le Trésor américain a lui aussi demandé un accès pour auditer ses propres systèmes. La posture de Washington est donc restrictive vers l'extérieur et permissive en interne. Trump avait d'ailleurs amorcé un rapprochement avec Anthropic dès le 17 avril, après que Dario Amodei s'est rendu à la Maison Blanche. C'est cette asymétrie, plus que le modèle lui-même, qui alimente la réaction européenne.