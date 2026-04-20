Vendredi 17 avril, Dario Amodei a été reçu à la Maison-Blanche. Face à lui : Susie Wiles, cheffe de cabinet, Sean Cairncross, directeur national de la cybersécurité, et Scott Bessent, secrétaire au Trésor. Selon Politico, qui a révélé la réunion en exclusivité, l'objet des discussions portait sur Mythos, le dernier modèle d'Anthropic. La Maison-Blanche a qualifié l'échange de « productif et constructif ». Le même jour, à Phoenix, un journaliste a demandé à Donald Trump si Anthropic avait eu une réunion à la Maison-Blanche. Réponse : « Who ? ». Puis : « I have no idea. »

Pourquoi Anthropic et Washington sont en guerre ouverte

Pour comprendre la scène, il faut remonter au gros feuilleton tech de février. Le Pentagone voulait déployer Claude dans des environnements militaires classifiés. Anthropic a posé deux conditions : pas d'armes autonomes, pas de surveillance de masse. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a refusé. L'ultimatum a expiré. Anthropic n'a pas cédé.