Cette course à la performance ne se limite pas à la vitesse. Elle implique une refonte totale de l'infrastructure mondiale. La France, loin de ces approximations, a déjà lancé le compte à rebours avec les opérateurs pour structurer ce futur déploiement. C'est un chantier colossal car cette nouvelle génération va dévorer trois fois plus de fréquences que nos réseaux actuels, nécessitant une rigueur technique que l'administration américaine semble pour l'instant survoler avec une légèreté déconcertante.

Cette incompréhension au sommet de l'État américain soulève une inquiétude légitime pour l'avenir de la standardisation mondiale. Si la France prépare le terrain pour l'arrivée de la 6G avec sérieux, il faudra attendre l'horizon 2030 pour voir si la vision américaine s'aligne enfin sur la réalité physique des ondes.