Le bras de fer entre Anthropic et l'administration Trump semble plus proche que jamais de toucher à sa fin. Le président américain lui-même a confié qu'un nouvel accord entre les deux parties était « possible ». Mais pourquoi un tel revirement ?
L'année dernière, Anthropic signait un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone. Mais les discussions ont rapidement tourné court, le département de la Défense exigeant un accès illimité aux modèles d'Anthropic pour « toutes fins légales ». La start-up, elle, a refusé que sa technologie soit utilisée pour les armes autonomes ou la surveillance de masse.
C'en fut trop pour le gouvernement, qui a classé Anthropic sur liste noire, obligeant les sous-traitants militaires à certifier qu'ils n'utilisaient pas ses intelligences artificielles (IA) dans leurs travaux avec l'armée. Une situation qui n'a toutefois pas empêché l'armée d'exploiter Claude en Iran. En réponse, l'entreprise a porté l'affaire devant les tribunaux, menant temporairement à la suspension de l'interdiction.
« Excellentes discussions »
Visiblement, cette échauffourée appartient au passé. Ce vendredi 17 avril, Dario Amodei, P.-D.G d'Anthropic, s'est rendu à la Maison-Blanche pour une réunion avec la cheffe de cabinet, Susie Wiles, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Et ce fut une réussite.
Interrogé par CNBC ce mardi 21 avril, Donald Trump s'est montré très enthousiaste à l'idée de collaborer à nouveau avec la maison mère de Claude. « Nous avons eu d'excellentes discussions avec eux, et je pense qu'ils sont en train de s'imposer. Ils sont très intelligents, et je pense qu'ils peuvent nous être d'une grande utilité », a-t-il expliqué.
Un porte-parole de la Maison-Blanche a également la rencontre de « productive et constructive ». Et ce n'est pas un hasard.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Le Pentagone veut Claude Mythos
Car les discussions ont surtout porté sur Claude Mythos, le tout nouveau modèle d'Anthropic, décrit comme le plus puissant jamais développé par la société. Lancé auprès d'un cercle restreint de partenaires en raison de ses capacités avancées en cybersécurité, le modèle semble a clairement servi de carte de visite pour renouer le dialogue.
Un accord semble donc se dessiner, mais ses contours restent très flous. Anthropic ne renoncera probablement pas à ses lignes rouges. La vraie négociation commence maintenant : jusqu'où le Pentagone est-il prêt à accepter des restrictions d'usage sur une technologie qu'il convoite ?