L'année dernière, Anthropic signait un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone. Mais les discussions ont rapidement tourné court, le département de la Défense exigeant un accès illimité aux modèles d'Anthropic pour « toutes fins légales ». La start-up, elle, a refusé que sa technologie soit utilisée pour les armes autonomes ou la surveillance de masse.