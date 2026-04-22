Le scénario est banal dans sa mécanique. La vulnérabilité n'est pas dans le modèle, ni dans l'infrastructure d'Anthropic. Elle est dans l'écosystème de prestataires qui gravite autour. Un seul fournisseur compromis a exposé les secrets d'entraînement de quatre géants de l'IA. La convention de nommage des modèles Anthropic a fait le reste.

Coinbase en file d'attente, un groupe Discord en accès libre

Mythos Preview n'est pas un produit commercial au même sens que le reste des modèles Claude. Son accès passe exclusivement par Project Glasswing, une coalition d'une dizaine d'organisations. Coinbase, Binance et Fireblocks négocient depuis des semaines sans obtenir de réponse. Hayden Adams, patron d'Uniswap Labs, a publié un appel sur X pour obtenir un simple contact. Le groupe anonyme, lui, utilise Mythos depuis le 7 avril pour ce qu'il décrit comme des « tests de vibe coding ».

Anthropic a construit toute sa communication autour du danger de Mythos. Des réunions d'urgence entre la Fed, le Trésor et les PDG de Wall Street ont été organisées. Des chercheurs indépendants contestent déjà l'ampleur réelle des capacités du modèle. Le maillon le plus faible de la chaîne n'était ni un État ni un groupe de hackers sophistiqué. Un prestataire avec un accès standard et une convention de nommage prévisible a suffi.

Quand la porte blindée repose sur un verrou de boîte aux lettres, c'est rarement le blindage qu'il faut interroger.