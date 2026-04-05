Le groupe TeamPCP a publié le 27 mars dernier deux versions piégées de LiteLLM directement sur PyPI, le dépôt officiel des paquets Python. Pour y parvenir, ses membres avaient préalablement compromis Trivy, un scanner de sécurité open source, afin de voler les identifiants de publication d'un mainteneur de la bibliothèque. LiteLLM compte 97 millions de téléchargements mensuels et une présence dans 36 % des environnements cloud. Les deux versions malveillantes ont été identifiées et retirées en quarante minutes, mais le mal était fait. Et c'est Mercor qui paye le plus lourd tribut de cette malveillance.

Meta a aussitôt suspendu toute collaboration avec la startup, sans calendrier de reprise. OpenAI enquête mais continue ses projets. Anthropic n'a pas commenté.

Lapsus$ a revendiqué l'attaque sur le dark web et proposé à la vente 939 Go de code source, 211 Go de base de données utilisateurs et environ trois téraoctets d'enregistrements vidéo d'entretiens. Le 1er avril, une plainte en recours collectif a été déposée devant un tribunal fédéral californien au nom de plus de 40 000 sous-traitants et clients actuels ou anciens de Mercor.