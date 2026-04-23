Ce que les ingénieurs retiennent avant tout, c'est que GPT-5.5 ne se contente pas d'exécuter des instructions. Il comprend la structure d'un projet dans sa globalité. Il repère les problèmes en amont, suggère lui-même ce qu'il faudra tester, et quand il modifie quelque chose dans un code, il s'assure que le changement reste cohérent sur l'ensemble du projet, sans qu'on ait à le guider pas à pas. Un ingénieur de NVIDIA, qui y a eu accès en avant-première, explique en allant peut-être un brin loin dans la comparaison, que « perdre l'accès à GPT-5.5, c'est comme avoir perdu un membre. »