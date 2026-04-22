Les développeurs n'ont pas été oubliés par OpenAI, qui met à leur disposition le modèle gpt-image-2 via son API, ce qui permet de l'intégrer directement dans une application ou un service existant. Dans Codex, l'environnement de développement d'OpenAI, il devient même possible de générer des interfaces, des prototypes ou des visuels de présentation sans jongler entre plusieurs outils. Canva, Figma et Adobe ont d'ailleurs déjà adopté le modèle dans leurs propres workflows de production.