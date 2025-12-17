Bien décidé à se démarquer, OpenAI a profité du lancement de ce nouveau modèle pour annoncer l'arrivée d'Images, un nouvel espace de création disponible dans dans la barre latérale des versions web et mobile de ChatGPT. Les utilisateurs pourront y consulter des exemples pour stimuler leur créativité et accéder à des filtres et suggestions à la pointe des tendances. L'objectif est simple : faire de ChatGPT un « véritable studio de création portable. »