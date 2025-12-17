Face au succès grandissant de Gemini et de Nano Banana Pro, OpenAI montre les crocs : la firme vient de lancer une nouvelle version ChatGPT Images.
Alors que Gemini lorgne sur sa place de leader et que Creative Commons soutient un système qui pourrait le ruiner, la firme OpenAI se débat pour rester compétitive. Ayant récemment lancé un plan d'urgence et fait appel à la patronne de Slack pour booster sa monétisation, elle a sorti en catastrophe son nouveau modèle, ChatGPT-5.2. Elle vient aussi de lancer une nouvelle version de son générateur d'images. On fait le point.
OpenAI déploie GPT Images 1.5
Alors que tout le monde l'attendait pour janvier, OpenAI a annoncé l'arrivée d'une nouvelle version de ChatGPT Images, GPT Images 1.5, un nouveau modèle plus fiable qui « effectue des retouches précises tout en préservant les détails et génère des images jusqu'à 4 fois plus rapidement. » La sortie a, on s'en doute, été avancée pour contrer le très populaire Nano Banana Pro.
Capable de respecter des instructions à la lettre, ce nouveau générateur d'images au rendu naturel peut retoucher des éléments sans affecter l'éclairage, la composition ou l'apparence du visuel original. Il peut aussi ajouter, supprimer, combiner, mélanger ou transposer des composants et faire des transformations créatives. Tout comme Nano Banana Pro, une attention particulière a été portée aux détails : GPT Image 1.5 peut ainsi « gérer des textes plus denses et plus petits » et optimiser le rendu des petits visages.
Côté fiabilité, le modèle se débrouille mieux mais OpenAI précise tout de même qu' « il subsiste quelques inexactitudes scientifiques, mais environ 70 % de données sont correctes et les graphismes sont beaucoup plus nets, ce qui évite un recadrage prématuré. »
Une nouvelle expérience également déployée dans l'outil
Bien décidé à se démarquer, OpenAI a profité du lancement de ce nouveau modèle pour annoncer l'arrivée d'Images, un nouvel espace de création disponible dans dans la barre latérale des versions web et mobile de ChatGPT. Les utilisateurs pourront y consulter des exemples pour stimuler leur créativité et accéder à des filtres et suggestions à la pointe des tendances. L'objectif est simple : faire de ChatGPT un « véritable studio de création portable. »
Côté stratégie, OpenAI semble également privilégier de plus en plus le multimédia dans son approche. Comme l'a expliqué Fidji Simo dans son blog, « Lors de la création, vous devriez pouvoir visualiser et façonner votre projet. Si les visuels sont plus parlants que les mots seuls, ChatGPT devrait les inclure. Si vous avez besoin d'une réponse rapide ou si l'étape suivante se trouve dans un autre outil, elle devrait être immédiatement accessible. Ce faisant, nous réduisons sans cesse l'écart entre vos idées et leur concrétisation. »
GPT Images 1.5 est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs dans ChatGPT et via l'API. Quant à l'espace de création Images, il n'est pas encore accessible pour tout le monde : les abonnés Business et Enterprise devront patienter encore un peu pour pouvoir le consulter.