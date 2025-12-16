Il y a, en effet, une différence notable entre les robots d'indexation classiques, qui permettent aux moteurs de recherche de mettre en avant des sites dans leurs pages de résultats et les crawlers IA. Ces derniers utilisent les informations pour proposer des synthèses aux utilisateurs qui n'ont, du coup, plus besoin d'aller consulter le contenu original. Un changement de taille qui a mis beaucoup d'éditeurs sur la touche, et ce, même les partenariats entre médias et acteurs de l'IA se multiplient aujourd'hui.