Le géant Cloudflare a peut-être trouvé la solution au fléau du pillage des contenus des créateurs et sites web par l'intelligence artificielle. L'entreprise a mis au point un système qui permet enfin aux propriétaires de sites web et créateurs qui le souhaitent de reprendre le pouvoir face aux géants de l'IA. L'outil, gratuit, intégré au fichier robots.txt du site, aidera à différencier l'indexation classique de l'exploitation par le robot IA. En d'autres termes, les propriétaires pourront bloquer l'entraînement IA sur leur contenu.