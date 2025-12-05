Le constat est brutal : selon le rapport 2025 d'Imperva, les robots représentent désormais 51% de tout le trafic internet. Les humains, eux, se contentent du reste. Il y a dix ans à peine, les machines ne pesaient que 27% du gâteau. Que s'est-il passé entre temps ? L'appétit gargantuesque des géants de l'IA pour les données, tout simplement.​

OpenAI, Anthropic, Google et consorts ont transformé le web public en garde-manger à ciel ouvert. Leurs robots d'indexation parcourent les sites sans relâche pour nourrir leurs modèles de langage. GPTBot, le robot d'OpenAI, a multiplié sa présence par trois en un an. ClaudeBot d'Anthropic n'est pas en reste. Ces visiteurs mécaniques ne font pas dans la dentelle : ils réclament 2,5 fois plus de données par requête que le bon vieux robot de Google.​