Loposo

D ou l intérret de varier les modèles beaucoup de services n ont pas besoin de code tres poussé, et meme la pas mal d outils type gemma 4 ou qwen 3.6 27b suffiront pour des coder qui ont de l exp et savent ce qu ils ont besoin. Xa peut tourner sur des petits serveurs, et au final garder les plus gros modèles pour les grosses tâches.