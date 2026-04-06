Microsoft ne cherche même plus à dissimuler les limites de son outil. Dans ses conditions d’utilisation, mises à jour le 24 octobre dernier, l’entreprise indique que « Copilot est destiné uniquement au divertissement » et précise qu’il « peut faire des erreurs » ou « ne pas fonctionner comme prévu ». Elle recommande également de ne pas s’y fier pour des conseils importants et rappelle que son usage se fait « à vos propres risques ».

Interrogé par PCMag, un porte-parole du groupe a toutefois reconnu que ces formulations ne correspondent plus à l’état actuel du produit. Il évoque un vocabulaire ancien, amené à évoluer prochainement : « À mesure que le produit a évolué, ce langage ne reflète plus la façon dont Copilot est utilisé aujourd’hui et sera modifié lors de notre prochaine mise à jour ».

Ce type de mise en garde n’est pas propre à Microsoft. D’autres acteurs du secteur adoptent une approche similaire. xAI indique que ses réponses ne doivent pas être prises comme « la vérité », tandis qu’OpenAI précise que ses outils ne constituent pas « une source unique de vérité ou d’information factuelle ».