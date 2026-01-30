Quant aux mauvaises langues qui clamaient que Copilot était en déroute, elles semblent avoir eu tort : en un an, le nombre d'utilisateurs de la version grand public a triplé. Github Copilot a été adopté par 4,7 millions d'abonnés payants, soit une hausse de 75 % par rapport à l'année dernière. Dragon Copilot, qui a été conçu pour les professionnels de santé, a documenté 21 millions de consultations, soit 3 fois plus qu'en 2024, et du côté des entreprises, Microsoft 365 Copilot comptabilise, quant à lui, plus de 450 millions de licences payantes.