Satya Nadella l'affirme, les investissements de Microsoft dans le développement de l'IA vont porter leur fruits. Mais ses investisseurs ne l'entendent pas de cette oreille…
Après Meta, au tour de Microsoft de présenter ses résultats financiers. La firme, qui peine à s'imposer dans le domaine de l'IA face à la montée en puissance de Google, a récemment fait adopter Claude Code par ses équipes, au détriment de son propre outil, Copilot. Des signaux de faiblesse qui inquiètent ses investisseurs, d'autant que Microsoft ne semble pas prêt à freiner ses dépenses en infrastructures.
Microsoft présente d'excellents résultats financiers…
Les comptes de Microsoft se portent bien, et même très bien ! Lors d'une récente conférence téléphonique, Satya Nadella, PDG de l'entreprise, a dévoilé ses derniers résultats financiers : Microsoft a gagné 81 milliards de dollars lors du dernier trimestre, soit 17 % de plus que l'année précédente. Le bénéfice net, en hausse de 21 %, est de 38 milliards et le cloud Azure bat même tous les records avec plus de 50 milliards de revenus.
Quant aux mauvaises langues qui clamaient que Copilot était en déroute, elles semblent avoir eu tort : en un an, le nombre d'utilisateurs de la version grand public a triplé. Github Copilot a été adopté par 4,7 millions d'abonnés payants, soit une hausse de 75 % par rapport à l'année dernière. Dragon Copilot, qui a été conçu pour les professionnels de santé, a documenté 21 millions de consultations, soit 3 fois plus qu'en 2024, et du côté des entreprises, Microsoft 365 Copilot comptabilise, quant à lui, plus de 450 millions de licences payantes.
…mais ses investissements soulèvent des inquiétudes
Pourtant, malgré ces résultats qui confirment l'excellente santé financière de l'entreprise, l'action Microsoft a brusquement dégringolé hier. La cause ? Les dépenses astronomiques engagées pour développer le cloud et l'intelligence artificielle : 88,2 milliards de dollars ont été investis en 2025 et cette année, la firme a déjà déboursé plus de 72,4 milliards. Notons qu'une partie de cet argent est utilisée pour fournir de l'IA à d'autres sociétés, comme OpenAI et Anthropic.
Les investisseurs se posent donc de plus en plus de questions sur la rentabilité de ces investissements, d'autant que la croissance d'Azure et de Microsoft 365 reste, malgré tout, en deçà des attentes. Mais Satya Nadella s'est voulu rassurant : il y a actuellement tellement de demandes du côté de l'IA que les serveurs sont réservés avant même d'avoir été installés. Inutile donc de s'inquiéter.
La stratégie de Microsoft s'avèrera-t-elle payante ? L'avenir nous le dira.