Meta a publié hier ses derniers résultats trimestriels. L'occasion pour Mark Zuckerberg d'éclairer ses investisseurs au sujet de ses futurs projets. Si la firme semble avoir pris un peu de retard dans le domaine de l'IA, la restructuration musclée engagée l'an passé devrait enfin porter ses fruits : « Au cours des prochains mois, nous allons commencer à déployer nos nouveaux modèles et produits… et je m'attends à ce que nous repoussions constamment les limites de l'IA tout au long de l'année à venir », a-t-il notamment déclaré.