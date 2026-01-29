Lors d'une récente conférence avec ses investisseurs, Mark Zuckerberg a fait le point sur les nouveaux objectifs de Meta. L'IA est, bien sûr, au coeur des préoccupations de la firme.
C'est une période de profonds changements pour Meta. La firme, qui a renoncé à son projet de métavers, s'est recentrée sur l'intelligence artificielle en investissant des sommes folles dans le domaine. Les premiers modèles élaborés par ses équipes ont été livrés en interne ce mois-ci. Mais Meta voit déjà plus loin, comme le prouvent les dernières déclarations de Mark Zuckerberg à ses investisseurs.
Le commerce IA, priorité stratégique de Meta en 2026
Meta a publié hier ses derniers résultats trimestriels. L'occasion pour Mark Zuckerberg d'éclairer ses investisseurs au sujet de ses futurs projets. Si la firme semble avoir pris un peu de retard dans le domaine de l'IA, la restructuration musclée engagée l'an passé devrait enfin porter ses fruits : « Au cours des prochains mois, nous allons commencer à déployer nos nouveaux modèles et produits… et je m'attends à ce que nous repoussions constamment les limites de l'IA tout au long de l'année à venir », a-t-il notamment déclaré.
Le PDG a également insisté sur l'importance du commerce IA dans la stratégie de sa société : il a notamment annoncé l'arrivée prochaine « de nouveaux outils d'achat personnalisés (qui) permettront aux utilisateurs de trouver exactement les produits qu'ils recherchent parmi les entreprises de (son) catalogue ».
Meta va avoir du pain sur la planche pour s'imposer dans le domaine car ses concurrents ont déjà pris de l'avance : OpenAI teste depuis quelques mois déjà une option de paiement instantanée dans ChatGPT. Quant à Google, il a déployé un standard ouvert dans le domaine du commerce agentique.
Des investissements IA de plus en plus importants
Pour parvenir à ses fins, Meta a toutefois trois cartes maîtresses en main. La première est, bien évidemment, sa main mise sur les données de centaines de millions d'utilisateurs, qui lui permettront de proposer « une expérience véritablement personnalisée ». La seconde réside dans le savoir-faire de la start-up Butterfly : acquise en décembre 2025, cette dernière a développé l'agent IA innovant Manus qui devrait être bientôt intégré aux produits Meta.
La troisième pièce du puzzle, et non des moindres, concerne les investissements colossaux de la firme dans des infrastructures toujours plus performantes : « cette année sera cruciale pour le déploiement de la superintelligence personnelle, l'accélération de notre activité, la mise en place d'infrastructures pour l'avenir et la définition du fonctionnement futur de notre entreprise », a notamment expliqué Mark Zuckerberg.
Après avoir alloué 72 milliards en 2025, le PDG de Meta devrait consacrer entre 115 et 135 milliards à ce poste cette année. À plus long terme, il envisage également de dépenser jusqu'à 600 milliards d'ici 2028 pour soutenir le travail de ses équipes. Pour rassurer ses investisseurs, il devrait bientôt lever le voile sur les avancées des Meta Superintelligence Labs.
Gardons donc les yeux ouverts : Meta n'a pas fini de nous surprendre en 2026 !