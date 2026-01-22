Meta poursuit sa mission commando pour revenir sur le devant de la scène dans l'intelligence artificielle (IA). Et ses efforts sont sur le point de se concrétiser.
Et pour cause. Déçu des performances de ses nouveaux modèles par rapport à la concurrence, Mark Zuckerberg a décidé de suspendre les efforts de ses équipes et d'investir des milliards pour restructurer l'ensemble de ses activités dans l'IA. Un peu plus de six mois plus tard, le fruit de cette décision est enfin là.
Les premiers modèles livrés en interne
Présent au forum économique de Davos, Andrew Bosworth, directeur technologique de la firme, a donné des nouvelles des derniers modèles made in Meta. Selon lui, l'entreprise commence enfin à voir les retombées positives de ses grands paris pris en 2025.
En effet, la « superteam » dédiée à l'IA a livré ses premiers modèles ce mois-ci, a-t-il révélé, et ceux-ci seraient extrêmement prometteurs. Pour rappel, Meta travaille non seulement sur un grand modèle de langage baptisé Avocado, qui doit prendre la relève de Llama, mais aussi sur IA pensée pour la génération d'images et de vidéos, connue sous le nom de Mango en interne.
Si l'on en croit Botsworth, Meta devrait prochainement les présenter au grand public dans l'espoir de faire de l'ombre au trio de tête de l'IA : OpenAI, Google et Anthropic.
Meta attendue au tournant
Le directeur technologique a fait une autre révélation : 2025 s'est avérée « chaotique » pour Meta. De quoi confirmer les nombreux bruit de couloir sur une ambiance délétère en interne, résultant directement de la vaste réorganisation des équipes.
Car en plus d'avoir investi des milliards dans la start-up Scale AI, débaucher des dizaines de talents pour des sommes mirobolantes et mis en place une toute nouvelle unité dédiée au développement d'une « superintelligence », Meta a aussi licencié des centaines d'employés dédiés à l'IA. Une décision qui a notamment joué sur le départ de Yann LeCun, figure proéminente au sein de l'entreprise.
Dans ce contexte, le géant des réseaux sociaux est clairement attendu au tournant. D'autant qu'il a annoncé des dépenses hallucinantes dans l'infrastructure IA dans les prochaines années.