L'information, révélée mardi par le Financial Times, est une vraie déflagration dans le monde de l'intelligence artificielle. Yann LeCun aurait en effet confié à ses collègues qu'il quittera Meta dans les prochains mois. Le scientifique, qui a développé les réseaux de neurones convolutifs à la fin des années 1980, serait déjà en discussions pour lever des fonds et lancer une aventure autour des fameux « world models », ces IA capables de simuler le monde physique qui nous entoure.