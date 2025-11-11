C'est une secousse dans le monde de l'intelligence artificielle, que nous apprend Financial Times. En effet, d'après plusieurs sources du journal, Yann LeCun va quitter son poste de chef scientifique de l'IA dans les prochains mois. Un poste qu'il occupait depuis 2018.

Le lauréat du prix Turing va de son côté se lancer dans une nouvelle aventure, et fonder sa propre start-up. Une des sources du journal britannique indique ainsi que Yann LeCun est déjà en discussion en ce moment pour lever des fonds.