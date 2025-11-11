L'un des visages les plus connus du monde de l'IA, Yann LeCun, va quitter son poste chez Meta. Un départ dû à des divergences de vues avec la direction.
Dans la folie que représente l'intelligence artificielle depuis près de trois ans, il existe une voix un peu discordante : celle de Yann LeCun. L'homme, un des inventeurs de l'apprentissage profond, plaide depuis un certain temps pour une vision plus « globale » que celle donnant naissance aux IA génératives. Jusque-là chef scientifique de l'IA chez Meta, il va à l'avenir se trouver plus libre pour développer sa vision.
Yann LeCun va dire au revoir à Meta
C'est une secousse dans le monde de l'intelligence artificielle, que nous apprend Financial Times. En effet, d'après plusieurs sources du journal, Yann LeCun va quitter son poste de chef scientifique de l'IA dans les prochains mois. Un poste qu'il occupait depuis 2018.
Le lauréat du prix Turing va de son côté se lancer dans une nouvelle aventure, et fonder sa propre start-up. Une des sources du journal britannique indique ainsi que Yann LeCun est déjà en discussion en ce moment pour lever des fonds.
Un départ dû au changement de stratégie décidé par Mark Zuckerberg
Il faut dire que les désaccords stratégiques entre Yann LeCun et Mark Zuckerberg se sont faits plus forts dernièrement. Le patron de Meta considère que son groupe est à la traîne des autres acteurs de l'IA, et a recruté en masse des talents ces derniers mois afin de développer plus rapidement de nouveaux modèles de langage ainsi que de nouveaux produits IA.
Yann LeCun, qui travaille au sein de Meta depuis 2013 dans l'intelligence artificielle avec à l'époque la création du laboratoire Facebook Intelligence Artificial Research (FAIR), privilégie lui plutôt la recherche sur le long terme. Il souhaite développer des intelligences artificielles à travers une reconnaissance spatiale et des vidéos, et non pas seulement via le langage. Une orientation qui mettra du temps à donner des résultats, Yann LeCun estimant qu'il faudrait une décennie pour mettre au point l'architecture dédiée.