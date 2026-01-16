Meta annonce la fin de ses efforts pour déployer le métavers dans le monde professionnel. Une décision lourde de sens : la vision vendue par Mark Zuckerberg il y a maintenant cinq ans est morte.
On le sait depuis plusieurs semaines maintenant. Meta va largement moins dépenser dans Reality Labs, sa division spécialisée dans le métavers. Cette dernière vient d'ailleurs de remercier 10 % de sa main-d'œuvre, soit environ 1 000 employés. De même, trois studios dédiés à la création de jeux en réalité virtuelle (VR) viennent d'être fermés définitivement par l'entreprise. Mais l'hémorragie ne se résorbe toujours pas.
Horizon Workrooms ferme
Horizon Workrooms, un bureau en réalité virtuelle pensé pour les entreprises et les personnes en télétravail, sera fermé dès le 16 février 2026. Meta va également mettre fin à la vente de casques et services VR dédiés aux professionnels.
Si pour l'heure, la société ne stoppe pas entièrement ses efforts dans la filière, il s'agit d'un signal extrêmement fort. Et clairement, l'ambition initiale de Mark Zuckerberg, qui imaginait un monde virtuel entièrement immersif, accessible via des casques VR, où l'on travaillerait, jouerait, socialiserait et consommerait sous forme d'avatars, ne se matérialisera pas.
Car même Horizon Worlds, plateforme au cœur du projet de Meta dans le métavers, est désormais pensée avant tout pour le mobile. L'entreprise l'utilise surtout comme un terrain d'expérimentation pour les créateurs, les expériences légères et les outils dopés à l'intelligence artificielle (IA), loin de l'univers immersif et structurant initialement promis.
Priorité sur l'IA
Concrètement, les expériences accessibles sans casque, sur smartphone, les outils pour créateurs et l'IA deviennent prioritaires, tout comme les lunettes intelligentes, secteur en pleine évolution justement dominé par Meta. Le métavers tel que nous le connaissons change clairement de forme, et n'est plus au centre du projet d'avenir de l'entreprise.
Pour rappel, Reality Labs a accumulé 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020. Rien que sur l'année 2024, le déficit s'élevait à 17,7 milliards de dollars. Des colossales que même la monstrueuse activité publicitaire de Meta n'a pu compenser.