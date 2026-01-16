On le sait depuis plusieurs semaines maintenant. Meta va largement moins dépenser dans Reality Labs, sa division spécialisée dans le métavers. Cette dernière vient d'ailleurs de remercier 10 % de sa main-d'œuvre, soit environ 1 000 employés. De même, trois studios dédiés à la création de jeux en réalité virtuelle (VR) viennent d'être fermés définitivement par l'entreprise. Mais l'hémorragie ne se résorbe toujours pas.