Mark Zuckerberg a fini par écouter ses actionnaires plutôt que ses ambitions démiurgiques. Selon les informations relayées par la presse américaine, Meta s'apprête à licencier des milliers d'employés au sein de sa division matériel et métavers. Les coupes concerneraient environ 10 à 15% des effectifs de Reality Labs.​ Il faut dire que le bilan comptable donne le vertige. Depuis 2020, cette division a accumulé près de 70 milliards de dollars de pertes opérationnelles. Rien que sur l'année 2024, le déficit s'élevait à 17,7 milliards de dollars. À ce rythme, même la machine à cash publicitaire de Meta ne suffisait plus à éponger les dégâts.​

Concrètement, ces départs marquent l'arrêt de mort de nombreux projets expérimentaux. Si le casque Quest reste au catalogue, l'accent est désormais mis exclusivement sur les lunettes connectées (type Ray-Ban) et l'IA embarquée. Le rêve d'un monde virtuel immersif à la Ready Player One s'éloigne pour laisser place à un pragmatisme industriel beaucoup plus terre à terre. Comme nous l'analysions précédemment, et si Mark Zuckerberg avait tort depuis le début ? Le terrible aveu de Meta sur le métavers résonne aujourd'hui comme une prophétie réalisée.