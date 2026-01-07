Si vous convoitez les Ray-Ban Display de Meta, il va falloir prendre votre mal en patience. L'entreprise annonce un revirement notable dans le plan de déploiement international de son produit phare.
Les Ray-Ban Display, fruit du partenariat établi entre Meta et EssilorLuxottica en 2019, ont été présentées à l'automne 2025. Il s'agit des toutes premières lunettes de Meta spécialement conçues pour prendre en charge l'intelligence artificielle (IA) ; et si elles sont depuis disponibles aux États-Unis, la société préparait un lancement au Canada, au Royaume-Uni, en Italie et en France en ce début 2026. Mais il n'en sera rien.
Une forte demande aux États-Unis
« Depuis le lancement à l'automne dernier, nous avons constaté un intérêt considérable, si bien que les listes d'attente pour ce produit s'étendent désormais jusqu'en 2026 », explique Meta dans un article publié en marge du CES 2026. Une situation qui la pousse à prendre une décision radicale : « Nous continuerons à nous concentrer sur l'exécution des commandes aux États-Unis tout en réévaluant notre approche en matière de disponibilité internationale ».
Autrement dit, l'entreprise repousse la sortie de ses lunettes connectées dans ces pays, sans préciser aucune date de commercialisation postérieure. Dommage, car le produit est très attendu : à première vue, il ressemble à une paire de lunettes classique, mais intègre en réalité un petit écran couleur directement logé dans le verre droit. Ce dernier affiche notifications, itinéraires, messages ou réponses de Meta AI dans le champ de vision.
L'appareil fonctionne avec un bracelet qui s'appuie sur la technologie EMG (électromyographie) pour capter les micro-signaux musculaires du poignet et permettre un contrôle entièrement mains libres, sans toucher ni commande vocale.
Un marché qui gagne en popularité
Cette annonce intervient alors que le marché des lunettes IA commence à décoller avec toujours plus d'acteurs qui se lancent. Une tendance qui fait aussi craindre le pire aux défenseurs de la vie privée, notamment car elles permettent de filmer des personnes sans leur consentement et surtout, sans qu'elles en aient conscience.
Et la filière devrait devenir encore plus populaire cette année via l'arrivée annoncée des premières lunettes connectées signées Apple. De quoi potentiellement redistribuer les cartes dans un secteur dominé, et de loin, par Meta.