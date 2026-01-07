« Depuis le lancement à l'automne dernier, nous avons constaté un intérêt considérable, si bien que les listes d'attente pour ce produit s'étendent désormais jusqu'en 2026 », explique Meta dans un article publié en marge du CES 2026. Une situation qui la pousse à prendre une décision radicale : « Nous continuerons à nous concentrer sur l'exécution des commandes aux États-Unis tout en réévaluant notre approche en matière de disponibilité internationale ».