Se même, l'Agent Mode, un assistant qui peut quasiment prendre en charge un document de A à Z à partir d'un simple prompt, sera prochainement accessible à tous les abonnés Microsoft 365, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Dans Excel, il génère des tableaux, des graphiques et des analyses en quelques secondes, tandis que dans Word, il assemble des dossiers complets en allant chercher les bonnes informations. Il est également capable de former des présentations entières dans PowerPoint.