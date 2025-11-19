Microsoft va ajouter une nouvelle dose d'intelligence artificielle (IA) aux applications de sa suite Office. Voici un petit topo de ce à quoi il faut s'attendre.
À l'instar des autres géants de la tech, Microsoft continue d'accélérer pour incorporer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses produits. Même si les usagers, eux, n'en sont pas forcément friands : sur mobile, les utilisateurs de Microsoft 365 n'en peuvent tout bonnement plus des tentatives de l'entreprise pour pousser au maximum son IA Copilot. Mais cela ne la freine pas pour autant.
Chat et Agent Mode
Lors de sa conférence annuelle Microsoft Ignite, la firme de Redmond a annoncé de nouvelles capacités pour Copilot Chat dans Outlook. L'assistant pourra bientôt analyser toute la boîte mail et consulter les événements du calendrier. Il sera, par exemple, en mesure de trier la boîte de réception, de résumer les messages importants, de détecter les urgences, mais aussi de préparer des réunions en allant chercher les informations pertinentes dans les mails et l'agenda.
Une montée en puissance majeure par rapport à la version actuelle, qui se limite à un simple fil de discussion. Mais il faudra, bien entendu, disposer d'une licence Microsoft 365 pour bénéficier de ces fonctionnalités.
Se même, l'Agent Mode, un assistant qui peut quasiment prendre en charge un document de A à Z à partir d'un simple prompt, sera prochainement accessible à tous les abonnés Microsoft 365, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Dans Excel, il génère des tableaux, des graphiques et des analyses en quelques secondes, tandis que dans Word, il assemble des dossiers complets en allant chercher les bonnes informations. Il est également capable de former des présentations entières dans PowerPoint.
L'inéluctable ère de l'IA
Et l'entreprise devrait continuer d'annoncer des fonctionnalités supplémentaires d'IA pour ses logiciels phares au fil du temps, dans l'objectif de rendre l'usage de Copilot quasi incontournable. Bien sûr, certaines capacités resteront liées aux formules premium, mais d'autres seront déployées directement dans Microsoft 365 pour toucher le plus grand nombre, qu'on le veuille, ou non.
En amont, Microsoft se prépare à lancer une nouvelle souscription pour accéder à ses outils IA. Microsoft 365 Copilot Business s'adressera aux entreprises et organisations de moins de 300 employés, avec un coût qui devrait se situer autour des 20 dollars.
- Achat définitif
- Ne repose pas sur le cloud
- Ne nécessite pas d'avoir une connexion internet