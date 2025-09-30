L'intelligence artificielle (IA) va encore plus faciliter le travail des utilisateurs d'Excel et de Word. Et cette fois, Microsoft veut les introduire au « vibe working ».
Un terme directement inspiré du « vibe coding », né avec l'émergence de l'IA générative. Aujourd'hui, plus forcément besoin d'être un développeur professionnel pour coder, puisque les modèles peuvent s'en charger. Avec le « vibe working », l'idée est similaire : vous décrivez ce que vous souhaitez accomplir dans l'application, puis l'IA applique vos consignes.
Un agent dans Excel et Word
Il y a quelques jours, le géant de Redmond introduisait une fonctionnalité IA très attendue sur son tableur, mais ce nouveau mode va bien plus loin. Car l'IA ne se contente plus de générer une formule isolée, elle planifie étape par étape une analyse complexe comme un suivi budgétaire ou une analyse financière à partir de simples prompts. L'utilisateur, lui, n'a qu'à vérifier et corriger : plus besoin d'être expert, tout le monde peut sortir un rapport en quelques minutes seulement.
Même son de cloche dans Word, où l'IA transforme l'écriture en une conversation. Ainsi, l'usager interagit avec l'outil au fur et à mesure de sa mise en page, alors que ce dernier propose des idées, demande des précisions, et affine le rendu. « Copilot fait des suggestions pour que le processus se déroule sans heurts, de sorte que l'écriture ressemble davantage à un dialogue qu'à une tâche. Vous vous concentrez sur votre intention ; Copilot lui donne vie grâce aux styles natifs de Word et à une mise en forme soignée », assure Microsoft.
Anthropic entre dans la danse
L'entreprise annonce également Office Agent dans Copilot Chat, sur Word et PowerPoint. Il fonctionne comme un assistant intégré à une messagerie, l'utilisateur tape simplement une simple consigne dans le chat et l'IA prend le relais. Elle commence par clarifier les attentes, puis effectue une recherche Web pour réunir des données pertinentes avant de générer en quelques instants un PowerPoint complet, structuré et sourcé.
Fait notable, cette fonctionnalité est alimentée par les modèles d'Anthropic, témoignant de la nouvelle trajectoire empruntée par Microsoft. Si la firme demeure « engagée avec OpenAI », elle explore désormais « toute la famille de modèles » à sa disposition pour voir lequel est le meilleur dans chaque usage.
Car l'enjeu est immense, alors que Google accélère également de son côté en incorporant toujours plus d'IA dans sa suite Workspace.