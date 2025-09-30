marc6310

Le vibe working c’est quoi ? C’est des gens qui n’ont pas la capacité de valider ce qui est fait qui demandent à de l’IA de faire le job pour eux. Ça fait de la merdre un paquet de fois jusqu’à ce que ça paraisse bon pour le demandeur qui va finalement remettre ce torchon. Ensuite les gens qui en ont besoin vont se rendre compte qu’il y a des erreurs partout et donc il faudra corriger les erreurs une à une voir refaire de zéro le travail.

Voila mes amis, je viens de vous expliquer le vibe shitting qui envahit les bureaux et qui rend de plus en plus médiocre la qualité du travail produit.