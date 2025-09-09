Voilà une fonctionnalité qui va très certainement ravir les utilisateurs de Microsoft Excel. Son nom : « formula completion », et elle est bien entendu basée sur l'intelligence artificielle (IA).
- Microsoft Excel lance la fonctionnalité formula completion pour simplifier la création de formules avec l'IA.
- Cette innovation aide à éviter les erreurs courantes en proposant des formules adaptées au contexte de l'utilisateur.
- L'outil analyse les données en temps réel, rendant les formules accessibles même aux utilisateurs novices.
Avec Copilot, la firme de Redmond veut intégrer l'IA générative dans l'ensemble de ses outils de bureau avec l'objectif de simplifier les tâches répétitives et techniques. Et il faut l'avouer, cette ambition est particulièrement pertinente avec Excel, dont l'usage repose largement sur des formules parfois complexes, sources d'erreurs et de perte de temps même pour les utilisateurs expérimentés.
Des formules qui se complètent seules
L'IA est d'ores et déjà présente dans le tableur made in Microsoft, mais ce nouvel outil va encore plus loin en rendant la création de formules accessible à tous, sans nécessiter une maîtrise approfondie du logiciel. « Sélectionner la bonne fonction, référencer les bonnes cellules et s'assurer que la syntaxe est correcte peut ralentir votre flux de travail et entraîner des erreurs », remarque l'entreprise.
« De nombreux utilisateurs passent beaucoup de temps à rechercher des explications et des exemples, à résoudre des erreurs ou à essayer de se souvenir de la structure exacte de la formule », poursuit-elle. Ainsi, « formula completion » suggère et complète automatiquement les formules dès que l'utilisateur tape le signe =.
Dès lors, Copilot analyse le contexte du tableau, c'est-à-dire les en-têtes, les cellules voisines, les autres formules ou encore les tables existantes. À partir de ces éléments, l'IA propose une formule jugée pertinente, accompagnée d'un aperçu du résultat attendu et d'une explication en langage naturel de son fonctionnement. Plus l'utilisateur ajoute des caractères après =, plus les suggestions s’affinent en temps réel pour coller à son intention.
Quand sera-t-elle disponible ?
Avec cette nouveauté, nous n'aurons plus forcément besoin de retenir par cœur la bonne syntaxe des formules, de passer des heures à chercher des exemples en ligne ou à corriger des erreurs fastidieuses. C'est un gain de temps considérable promis par le géant des logiciels.
Elle est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Copilot sur la version Web d'Excel, mais uniquement en anglais pour l'instant. Microsoft précise qu'elle sera ensuite disponible l'application desktop, avec le support d'autres langues dans de futures mises à jour. Autrement dit, les utilisateurs francophones vont devoir s'armer de patience.