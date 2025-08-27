Nous vous en parlions la semaine dernière, les utilisateurs Insiders d'Excel sur Windows et Mac peuvent désormais exploiter la fonction COPILOT. Celle-ci permet d'interagir avec un modèle d'IA directement via un langage naturel pour accomplir diverses tâches. Cela inclut la classification, la génération de résumés et plus encore. Cette intégration est comparable à la fonction AI que Google Sheets a introduite il y a quelques mois.

Parallèlement, Excel pour Windows et web bénéficie de la fonctionnalité Explain Formula, qui fait exactement ce que son nom indique grâce à la puissance de l'IA. Cette fonction d'assistant en ligne facilite la compréhension des formules complexes directement dans l'interface utilisateur.

Excel sur Windows, Mac et web peut dorénavant utiliser le langage de programmation Python pour analyser des images directement dans les feuilles de calcul. Pour l'instant, cette capacité est réservée aux utilisateurs du programme Insiders.