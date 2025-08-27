Microsoft dévoile les améliorations récemment apportées à Excel, avec un focus prononcé sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Retour sur les ajouts annoncés pour août 2025, disponibles sur Windows, Mac et le web.
La fin du mois d'août est déjà à nos portes. La firme de Redmond en profite pour dresser la liste des nouveautés apportées à ses outils phares, Excel n’échappant évidemment pas à la règle. Pour août 2025, l’éditeur met en avant une série d’évolutions destinées aux utilisateurs sur Windows, Mac et la version en ligne. Bien que certaines s’appuient sur l’intelligence artificielle, d’autres améliorent la personnalisation et l’ergonomie afin de satisfaire les attentes de la communauté.
Microsoft Excel : de nouvelles fonctions dopées à l'IA
Nous vous en parlions la semaine dernière, les utilisateurs Insiders d'Excel sur Windows et Mac peuvent désormais exploiter la fonction COPILOT. Celle-ci permet d'interagir avec un modèle d'IA directement via un langage naturel pour accomplir diverses tâches. Cela inclut la classification, la génération de résumés et plus encore. Cette intégration est comparable à la fonction AI que Google Sheets a introduite il y a quelques mois.
Parallèlement, Excel pour Windows et web bénéficie de la fonctionnalité Explain Formula, qui fait exactement ce que son nom indique grâce à la puissance de l'IA. Cette fonction d'assistant en ligne facilite la compréhension des formules complexes directement dans l'interface utilisateur.
Excel sur Windows, Mac et web peut dorénavant utiliser le langage de programmation Python pour analyser des images directement dans les feuilles de calcul. Pour l'instant, cette capacité est réservée aux utilisateurs du programme Insiders.
Un Excel plus flexible sur Windows et le web
De plus, de petites améliorations ont été apportées à la version Windows, comme de nouvelles options de personnalisation pour l'onglet Dessin et l'ajout de quelques nouveaux stylos pour l'annotation.
Les utilisateurs de la version web peuvent maintenant éditer directement le texte des étiquettes de données dans les visualisations, une fonction qui était jusqu'alors réservée à Windows. Son arrivée sur la version web signifie que les utilisateurs n'ont plus besoin de changer de plateforme pour effectuer des modifications mineures.
Dans son billet de blog, Microsoft rappelle enfin aux utilisateurs d'Excel de partager régulièrement leurs commentaires. Cela permet au géant américain de déterminer les futurs axes d'amélioration de son logiciel, les récents ajouts étant justement le fruit des retours de la communauté.