Les utilisateurs peuvent dès à présent retrouver dans Word, Excel et PowerPoint deux outils appréciés dans OneNote : le stylo-plume et le pinceau. Ces nouveautés permettent, par exemple, d’« ajouter de l’encre et des annotations dans PowerPoint ou Excel » avec le pinceau, ou d’« écrire vos notes dans Word avec un peu plus de style grâce au stylo-plume ». Selon le géant de Redmond, l’objectif est d’apporter davantage de flexibilité aux tâches de prise de notes et de marquage dans ces applications, qu’il s’agisse d’annotations rapides ou d’un travail manuscrit plus élaboré ou créatif.

Pour accompagner l'ajout de ces nouveaux stylos, Microsoft propose également des options de personnalisation de l’onglet Dessin. Les utilisateurs peuvent dorénavant ajouter, supprimer ou réorganiser comme ils l'entendent les outils de dessin, facilitant ainsi l’organisation de leur espace de travail. Pour déplacer un outil, il suffit de le maintenir enfoncé et de le faire glisser vers la gauche ou la droite. De même, un clic droit ou un appui prolongé permet de le supprimer.