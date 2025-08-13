Microsoft enrichit ses applications bureautiques sur Windows avec des outils de stylet déjà présents dans OneNote. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l’onglet Dessin pour mieux adapter leur espace de travail.
- Microsoft étend les outils de stylet de OneNote à Word, Excel et PowerPoint depuis la version 2508 (Build 19127.20000).
- Deux nouveaux outils, le stylo-plume et le pinceau, permettent annotations et écriture manuscrite plus stylée dans ces apps.
- L’onglet Dessin est personnalisable (réorganiser, ajouter, supprimer), avec quelques limitations pour certains outils.
Après leur apparition dans OneNote il y a environ un an, le stylo-plume et le pinceau font leur entrée dans Word, Excel et PowerPoint pour Windows. Cette mise à jour, déployée à partir de la version 2508 (Build 19127.20000) des applications, apporte également de nouvelles possibilités de personnalisation de l’onglet Dessin. Dans un billet de blog, Microsoft précise vouloir mettre en avant « de nouveaux outils et options de personnalisation pour l’encrage numérique et l’écriture manuscrite ».
Après OneNote, Word, Excel et PowerPoint se dotent de nouveaux stylets
Les utilisateurs peuvent dès à présent retrouver dans Word, Excel et PowerPoint deux outils appréciés dans OneNote : le stylo-plume et le pinceau. Ces nouveautés permettent, par exemple, d’« ajouter de l’encre et des annotations dans PowerPoint ou Excel » avec le pinceau, ou d’« écrire vos notes dans Word avec un peu plus de style grâce au stylo-plume ». Selon le géant de Redmond, l’objectif est d’apporter davantage de flexibilité aux tâches de prise de notes et de marquage dans ces applications, qu’il s’agisse d’annotations rapides ou d’un travail manuscrit plus élaboré ou créatif.
Pour accompagner l'ajout de ces nouveaux stylos, Microsoft propose également des options de personnalisation de l’onglet Dessin. Les utilisateurs peuvent dorénavant ajouter, supprimer ou réorganiser comme ils l'entendent les outils de dessin, facilitant ainsi l’organisation de leur espace de travail. Pour déplacer un outil, il suffit de le maintenir enfoncé et de le faire glisser vers la gauche ou la droite. De même, un clic droit ou un appui prolongé permet de le supprimer.
L'onglet Dessin s'offre une meilleure personnalisation, malgré quelques limitations
Il est à noter que les options « Sélectionner », « Sélection lasso » et « Gomme » ne peuvent quant à elles pas être réorganisées. De plus, si le bouton « Ajouter » est aussi disponible pour intégrer des copies supplémentaires d’outils, il permet d'ajouter qu'un seul stylo « Encre en texte ». Bien pratique, cette fonctionnalité offre la possibilité de convertir une entrée manuscrite en texte.
Comme souligné par Microsoft dans son billet de blog, ces nouvelles options sont d'ores et déjà disponibles auprès des utilisateurs de Word, Excel et PowerPoint sous les systèmes d'exploitation Windows, à condition toutefois qu’ils disposent de la version 2508 (Build 19127.20000) ou ultérieure.