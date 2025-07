Cette approche est cependant à nuancer : il ne s'agit pas d'un éditeur WYSIWYG (« What You See Is What You Get ») à la manière de Microsoft Word. L'utilisateur verra toujours les balises de syntaxe dans son document, mais le Bloc-notes interprétera ce balisage pour appliquer la mise en forme correspondante. Cette méthode, très prisée des développeurs pour la rédaction de fichiers README, offre un compromis intéressant entre la simplicité du texte brut et la richesse d'un traitement de texte.