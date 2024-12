Celles et ceux qui souhaitent tester les fonctionnalités de MarkItDown peuvent l’installer en utilisant la commande pip install markitdown , après avoir téléchargé les fichiers officiels sur la page GitHub du projet. Pour plus de simplicité, vous pouvez également passer par le service en ligne qui vous permettra de convertir vos fichiers à la volée. À noter enfin que le convertisseur est distribué sous licence MIT, ce qui autorise chacun et chacune à l’adapter et à le distribuer dans des projets personnalisés.