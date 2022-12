Voici 5 outils en ligne pour convertir vos fichiers

ConvertFiles propose de convertir des fichiers dans plus de 300 formats différents, jusqu'à 250 Mo par fichier. Il permet notamment de convertir des vidéos, des archives, de l'audio, des documents ou encore des images par exemple. Il suffit pour cela de simplement choisir le fichier à convertir en utilisant l'onglet "Browse", puis de déterminer le format de sortie parmi les centaines proposés par le service. On presse ensuite "Convert", et le tour est joué ! C'est un outil extrêmement simple à employer, et l'une des solutions gratuites les plus complètes : il n'y a pas de limite aux conversions par jour, et il n'est pas non plus nécessaire de s'inscrire pour profiter du service.