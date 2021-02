Word Online permet de générer des présentations PowerPoint et accueille les Pins de Pinterest

C'est bientôt la fin de la prolongation des soldes d'hiver 2021 alors c'est le moment d'en profiter. Les fournisseurs de VPN sont aussi dans la partie et proposent des promotions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Faisons le tour de notre sélection du jour des meilleures offres : NordVPN, Surfshark et Cyberghost.