L'outil de capture d'écran de Windows n'est pas en reste avec l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité baptisée « Draw & Hold ». Cette option améliore l'expérience d'annotation des captures d'écran en permettant de créer des formes géométriques parfaites à partir de traits dessinés à main levée.



Le principe est simple : après avoir réalisé une capture d'écran, l'utilisateur sélectionne l'outil stylo puis dessine une forme (ligne, flèche, rectangle ou ovale). En maintenant le curseur immobile un court instant avant de relâcher, le trait se transforme automatiquement en une forme géométrique parfaite, qu'il est ensuite possible de redimensionner ou repositionner.



Microsoft a également introduit un nouveau protocole de lancement pour Snipping Tool. Cette évolution permet aux développeurs d'applications tierces de personnaliser les fonctionnalités de l'outil lorsqu'il est invoqué depuis leurs logiciels, offrant davantage de flexibilité. Les mises à jour de Notepad et Snipping Tool sont actuellement déployées auprès des utilisateurs inscrits aux programmes Windows Insider dans les canaux Canary et Dev.