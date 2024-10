En juillet dernier, la firme de Redmond annonçait l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité au sein de OneNote. À l'aide de Copilot, celle-ci consistera à transformer vos ratures en véritables œuvres d'art. Plus concrètement, l'IA de Microsoft se chargera d'analyser vos notes manuscrites rédigées à la va-vite afin de les rendre beaucoup plus belles (et donc plus déchiffrables). Sur sa lancée, le géant américain vient d'informer ses utilisateurs de l'arrivée de nouveaux outils dans OneNote dans le but de « libérer votre créativité ».