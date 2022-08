La dernière bêta d'Office sur iOS prend en charge la reconnaissance d'écriture Scribble

Scribble, ou « griffonner » en bon français, a débarqué sur nos tablettes avec la version 14 d'iPadOS. C'est lors de ce lancement en 2020 qu'Apple présente la possibilité de rédiger du contenu au Pencil directement dans les zones de textes. Le but de la manœuvre est d'élargir et rendre plus fluide l'expérience de l’iPad allié au stylet.