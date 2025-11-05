Microsoft déploiera de nouvelles fonctionnalités dans Edge, Outlook, Teams et Copilot. Une mise à jour de la feuille de route Microsoft 365 décrit plusieurs ajouts prévus dans les prochains mois.
Les services Microsoft continuent d’évoluer avec une série d’améliorations attendues sur plusieurs applications, selon les informations publiées par la firme de Redmond sur le Microsoft 365 Roadmap. Les nouveautés concernent Edge, Outlook, Teams et Copilot, avec des dates de disponibilité déjà indiquées entre la fin d'année et 2026.
Edge, Teams, Outlook : quoi de neuf du côté des services Microsoft ?
Après une version 142 articulée autour de la cybersécurité, Microsoft Edge va bénéficier de plusieurs ajustements. À partir de décembre 2025, le navigateur affichera un message de confirmation avant d’enregistrer des suggestions de remplissage automatique. Les administrateurs informatiques pourront aussi configurer les politiques d’Edge for Business pour macOS, Android et iOS depuis le service de gestion Edge dès le début de l’année prochaine. Une préversion de la configuration des contrôles de sécurité de données et des politiques de prévention des pertes de données pour les interactions avec des applications GenAI non gérées est prévue ce mois-ci, avant un déploiement complet en décembre.
Le géant de Redmond prévoit également de revoir le panneau de partage de contenu dans Teams en janvier 2026. Cette refonte modernisera le partage d'écran et rendra le partage de fichiers plus accessible. Les travailleurs de première ligne disposeront qui plus est d'une expérience d'intégration mobile améliorée sur leurs appareils personnels durant le même mois. Par ailleurs, dès décembre prochain, les organisateurs d'assemblées publiques pourront simplement relancer un événement en cas de problèmes techniques, sans avoir à programmer une nouvelle session.
Concernant Outlook, les versions Android et iOS regrouperont automatiquement plusieurs réponses automatiques à partir de décembre, avec la possibilité de les ouvrir manuellement. De plus, dès ce mois-ci, l’application sur Android permettra aussi d’afficher un aperçu des PDF.
Microsoft Copilot en profite pour s'enrichir de fonctionnalités inédites
Pour les amateurs d'intelligence artificielle, Microsoft prépare un ensemble de nouvelles fonctions à destination de Copilot. Parmi les améliorations notables figurent la disponibilité de l'agent d'apprentissage AI Learning Agent, l'intégration avec Adobe Experience Manager Assets, l'utilisation du connecteur Hubspot dans l'agent Researcher, et la mise en évidence par défaut des modifications Copilot sur Pages. Les utilisateurs pourront construire des agents limités à des ensembles de données spécifiques, tandis qu'un nouveau bouton Copilot flottant apparaîtra dans OneDrive.
Cela ne s'arrête pas là, puisque l'interface sera actualisée dans Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook et Teams. Enfin, des fonctions comme les podcasts avec interaction en temps réel dans Word ou la disponibilité de Researcher avec Computer Use pour la recherche et l'analyse approfondies s'ajoutent à la longue liste des nouveautés à venir dans les semaines et mois à venir.