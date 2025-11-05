Après une version 142 articulée autour de la cybersécurité, Microsoft Edge va bénéficier de plusieurs ajustements. À partir de décembre 2025, le navigateur affichera un message de confirmation avant d’enregistrer des suggestions de remplissage automatique. Les administrateurs informatiques pourront aussi configurer les politiques d’Edge for Business pour macOS, Android et iOS depuis le service de gestion Edge dès le début de l’année prochaine. Une préversion de la configuration des contrôles de sécurité de données et des politiques de prévention des pertes de données pour les interactions avec des applications GenAI non gérées est prévue ce mois-ci, avant un déploiement complet en décembre.

Le géant de Redmond prévoit également de revoir le panneau de partage de contenu dans Teams en janvier 2026. Cette refonte modernisera le partage d'écran et rendra le partage de fichiers plus accessible. Les travailleurs de première ligne disposeront qui plus est d'une expérience d'intégration mobile améliorée sur leurs appareils personnels durant le même mois. Par ailleurs, dès décembre prochain, les organisateurs d'assemblées publiques pourront simplement relancer un événement en cas de problèmes techniques, sans avoir à programmer une nouvelle session.

Concernant Outlook, les versions Android et iOS regrouperont automatiquement plusieurs réponses automatiques à partir de décembre, avec la possibilité de les ouvrir manuellement. De plus, dès ce mois-ci, l’application sur Android permettra aussi d’afficher un aperçu des PDF.