Microsoft ne s'est pas contenté de jouer les gros bras contre les malandrins. La version 142 apporte son lot d'améliorations plus discrètes, mais tout aussi appréciables au quotidien. D'abord, le remplissage automatique des formulaires (autofill) devient moins envahissant. Désormais, Edge vous demandera poliment votre permission avant de sauvegarder une nouvelle adresse. Un petit changement qui évitera de polluer votre profil avec des données saisies à la va-vite.

Ensuite, le navigateur continue sa mue esthétique et technique avec le déploiement de WebUI 2. Derrière ce nom de code se cache une interface plus réactive, promettant des chargements jusqu'à 40% plus rapides sur certaines sections, comme le lecteur de documents PDF. Naviguer entre les onglets ou ouvrir les menus devrait vous paraître plus fluide.

Enfin, cette version corrige son lot de bugs et de petites failles, renforçant la robustesse générale du navigateur. Pas de panique, aucune vulnérabilité majeure n'était à déplorer, mais un peu de ménage ne fait jamais de mal. Avec ces ajustements, Edge continue son chemin pour devenir un compagnon de navigation non seulement sûr, mais aussi agréable à utiliser.