Le navigateur de Redmond enfile sa cape de super-héros avec sa mise à jour d'octobre 2025. Au programme : un bouclier surpuissant contre les fausses alertes de sécurité et quelques autres friandises pour rendre votre navigation plus sereine.
Microsoft a décidé de jouer les trouble-fêtes pour les arnaqueurs du web. Vous savez, ces fameuses fenêtres qui hurlent que votre ordinateur est sur le point d'exploser si vous ne composez pas un numéro surtaxé. Avec la version 142 de son navigateur Edge, la firme de Redmond sort l'artillerie lourde pour mettre un terme à ces pratiques qui, selon le FBI, coûtent tout de même un milliard de dollars par an aux victimes. Cette mise à jour vient muscler une protection déjà en place, mais avec une approche un brin plus futée.
Un justicier local dans votre navigateur
La grande vedette de cette version est sans conteste le scareware sensor, un petit gardien qui veille au grain directement sur votre machine. Fini le temps où il fallait attendre que les serveurs de Microsoft mettent à jour leurs listes noires. Ce capteur, gavé à l'intelligence artificielle, a appris à reconnaître les manigances des escrocs. Il repère les pages qui passent subitement en plein écran, les sons d'alarme stridents ou encore les cascades de fenêtres impossibles à fermer.
- Intégration imminente de l'IA ChatGPT et DALL-E
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
Dès qu'il flaire l'entourloupe, Edge réagit au quart de tour. Il désactive le plein écran, met les sons en sourdine et affiche un avertissement clair, vous laissant le contrôle de la situation. Une riposte si rapide que les pirates n'ont même pas le temps de commencer leur numéro de charme anxiogène. Durant les phases de test, cet outil s'est montré capable de déjouer des arnaques toutes fraîches, bien avant que les systèmes de protection traditionnels ne sonnent l'alerte. Une belle revanche pour les internautes qui en avaient assez de jouer à la victime.
Ce bloqueur s'active par défaut sur la plupart des configurations modernes sans transformer votre PC en radiateur. Pour le monde de l'entreprise, Microsoft a même prévu des options pour que les administrateurs puissent ajuster les réglages à leur guise.
Les autres petites douceurs de la mise à jour
Microsoft ne s'est pas contenté de jouer les gros bras contre les malandrins. La version 142 apporte son lot d'améliorations plus discrètes, mais tout aussi appréciables au quotidien. D'abord, le remplissage automatique des formulaires (autofill) devient moins envahissant. Désormais, Edge vous demandera poliment votre permission avant de sauvegarder une nouvelle adresse. Un petit changement qui évitera de polluer votre profil avec des données saisies à la va-vite.
Ensuite, le navigateur continue sa mue esthétique et technique avec le déploiement de WebUI 2. Derrière ce nom de code se cache une interface plus réactive, promettant des chargements jusqu'à 40% plus rapides sur certaines sections, comme le lecteur de documents PDF. Naviguer entre les onglets ou ouvrir les menus devrait vous paraître plus fluide.
Enfin, cette version corrige son lot de bugs et de petites failles, renforçant la robustesse générale du navigateur. Pas de panique, aucune vulnérabilité majeure n'était à déplorer, mais un peu de ménage ne fait jamais de mal. Avec ces ajustements, Edge continue son chemin pour devenir un compagnon de navigation non seulement sûr, mais aussi agréable à utiliser.