Avec Edge 139, la section Paramètres a été entièrement reconstruite sur la technologie WebUI2, ce qui « permet des améliorations en termes de performance et de réactivité », précise Microsoft dans un billet de blog. Ce changement s’accompagne d’une réduction du nombre de pages et d’une réorganisation des options, offrant ainsi une navigation plus fluide.

Le portefeuille intégré disparaît et redirige désormais vers une nouvelle section baptisée « Mots de passe, paiements et informations personnelles ». Le gestionnaire de mots de passe bénéficie d’un ajout important : des alertes en temps réel sont dorénavant affichées si un mot de passe est compromis, avec invitation à le modifier immédiatement. Edge 139 introduit également une nouvelle option de remplissage automatique : un bouton de consentement dans les paramètres permettra d’autoriser la collecte des libellés de champs de formulaires web (comme le prénom ou l'email) afin d’améliorer la précision des suggestions.