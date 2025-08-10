La mise à jour Microsoft Edge 139 apporte une refonte complète des paramètres, un renforcement de la sécurité et l’intégration avancée de l’intelligence artificielle. Cette version du navigateur de Microsoft inclut également des optimisations pour la gestion des mots de passe et de nouvelles politiques pour les entreprises.
- Microsoft Edge 139 réorganise sa section Paramètres avec WebUI2, offrant une interface plus fluide et simplifiée.
- Amélioration de la gestion des mots de passe : notifications en temps réel pour les compromissions et nouvelle section dédiée.
- Intégration de l'IA : nouvelles API d'IA pour enrichir les fonctionnalités des sites et extensions via Edge.
La version Microsoft Edge 139.0.3405.86 est désormais disponible pour tous les utilisateurs du canal Stable. Plus qu’une simple correction de bugs, cette mise à jour introduit des améliorations techniques importantes. Microsoft supprime certaines fonctionnalités pour simplifier l’interface, tout en ajoutant des outils orientés performance, IA et sécurité.
- Intégration imminente de l'IA ChatGPT et DALL-E
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
Microsoft Edge 139 : boost des performances et refonte des paramètres
Avec Edge 139, la section Paramètres a été entièrement reconstruite sur la technologie WebUI2, ce qui « permet des améliorations en termes de performance et de réactivité », précise Microsoft dans un billet de blog. Ce changement s’accompagne d’une réduction du nombre de pages et d’une réorganisation des options, offrant ainsi une navigation plus fluide.
Le portefeuille intégré disparaît et redirige désormais vers une nouvelle section baptisée « Mots de passe, paiements et informations personnelles ». Le gestionnaire de mots de passe bénéficie d’un ajout important : des alertes en temps réel sont dorénavant affichées si un mot de passe est compromis, avec invitation à le modifier immédiatement. Edge 139 introduit également une nouvelle option de remplissage automatique : un bouton de consentement dans les paramètres permettra d’autoriser la collecte des libellés de champs de formulaires web (comme le prénom ou l'email) afin d’améliorer la précision des suggestions.
L’intelligence artificielle intégrée dans Microsoft Edge
L’intelligence artificielle prend plus de place dans cette version grâce aux API Web AI, qui incluent l’API d’aide à la rédaction et l’API d’invite (pour extensions Edge), toutes deux basées sur le modèle de langage local Phi-4-mini intégré au navigateur. Le géant de Redmond explique que « ces API JavaScript faciles à utiliser sont accessibles via les indicateurs Edge (activés par défaut uniquement pour le Summarizer et l’API d’invite pour extensions) afin que les sites et les extensions puissent appliquer des fonctionnalités d’IA sur le web ».
En parallèle, Microsoft Edge 139 permet d’ouvrir des liens externes dans un autre profil si cela est recommandé par une application tierce. Une nouvelle politique permet aussi aux entreprises d’activer ou désactiver le Microsoft 365 Copilot Chat dans la barre d’outils d’Edge for Business. Enfin, la politique Microsoft AutoUpdate est mise à jour pour les administrateurs utilisant macOS.