Nouvel épisode dans la querelle entre Opera et Microsoft. Le 29 juillet, le navigateur norvégien a saisi l’autorité brésilienne de la concurrence (CADE), accusant Microsoft de favoriser indûment Edge via son intégration par défaut sur Windows. Cette plainte s’ajoute à une série d’actions engagées depuis plus de quinze ans : dès 2007, Opera avait attaqué Microsoft devant la Commission européenne pour le couplage entre Internet Explorer et Windows, entraînant une amende de 561 millions d’euros. En juillet 2024, l’entreprise contestait devant la justice européenne l’exclusion d’Edge du champ du Digital Markets Act (DMA).