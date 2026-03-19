Pour les utilisateurs et utilisatrices en Europe, la décision de Microsoft ne devrait pas changer grand-chose. Les appareils situés dans l’Espace économique européen échappaient déjà à l’installation automatique de Microsoft 365 Copilot, en raison des contraintes réglementaires. En pratique, l’application ne s’imposait pas sur les machines sans action préalable, contrairement à ce qui était prévu dans d’autres régions.

Ailleurs, la suspension concerne uniquement les nouvelles installations. Sur les PC déjà équipés, l’application ne sera pas supprimée automatiquement, ce qui oblige celles et ceux qui ne souhaitent pas la conserver à la désinstaller manuellement.

Pour rappel, Microsoft 365 Copilot ne doit pas être confondu avec le Copilot intégré à Windows. Il s’agit d’une application orientée productivité, conçue comme un point d’accès aux fonctions d’intelligence artificielle liées à Word, Excel, PowerPoint ou aux fichiers stockés dans Microsoft 365. Depuis cette interface, il est possible de résumer des documents, de générer du contenu ou de créer des présentations. Son installation automatique visait ainsi officiellement à en simplifier l’accès.

Sauf que dans les faits, ce mode de diffusion a été (très) mal accueilli. Même si des options de blocage existent, l’arrivée d’une application supplémentaire sans action préalable a été perçue comme une incitation forcée à utiliser les services de Microsoft, en particulier dans les environnements professionnels où ces déploiements sont généralement encadrés. Microsoft ne détaille pas les raisons de cette suspension, mais le calendrier et les retours remontés ces derniers mois laissent, a priori, peu de place au doute.