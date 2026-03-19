Après avoir commencé à revoir la place de Copilot dans Windows 11, Microsoft met aussi en pause le déploiement automatique de l’application Microsoft 365 Copilot sur certains PC.
À l'automne dernier, Microsoft annonçait son intention d’installer automatiquement l’application Microsoft 365 Copilot sur les PC Windows disposant des applications de bureau Microsoft 365. Six mois plus tard, le groupe revoit ses plans. Dans une mise à jour publiée dans le centre de messages Microsoft 365, l’entreprise indique avoir temporairement désactivé ce déploiement sur les appareils éligibles. Copilot n’est pas abandonné, loin de là, mais Redmond semble avoir compris qu’il y avait une différence entre proposer de l’IA et l’imposer partout, tout le temps, à tout le monde.
Une suspension sans effet en Europe, mais révélatrice d’un changement de stratégie
Pour les utilisateurs et utilisatrices en Europe, la décision de Microsoft ne devrait pas changer grand-chose. Les appareils situés dans l’Espace économique européen échappaient déjà à l’installation automatique de Microsoft 365 Copilot, en raison des contraintes réglementaires. En pratique, l’application ne s’imposait pas sur les machines sans action préalable, contrairement à ce qui était prévu dans d’autres régions.
Ailleurs, la suspension concerne uniquement les nouvelles installations. Sur les PC déjà équipés, l’application ne sera pas supprimée automatiquement, ce qui oblige celles et ceux qui ne souhaitent pas la conserver à la désinstaller manuellement.
Pour rappel, Microsoft 365 Copilot ne doit pas être confondu avec le Copilot intégré à Windows. Il s’agit d’une application orientée productivité, conçue comme un point d’accès aux fonctions d’intelligence artificielle liées à Word, Excel, PowerPoint ou aux fichiers stockés dans Microsoft 365. Depuis cette interface, il est possible de résumer des documents, de générer du contenu ou de créer des présentations. Son installation automatique visait ainsi officiellement à en simplifier l’accès.
Sauf que dans les faits, ce mode de diffusion a été (très) mal accueilli. Même si des options de blocage existent, l’arrivée d’une application supplémentaire sans action préalable a été perçue comme une incitation forcée à utiliser les services de Microsoft, en particulier dans les environnements professionnels où ces déploiements sont généralement encadrés. Microsoft ne détaille pas les raisons de cette suspension, mais le calendrier et les retours remontés ces derniers mois laissent, a priori, peu de place au doute.
Un recul qui dépasse le seul cas de Microsoft 365 Copilot
En réalité, l’intérêt de cette annonce se situe moins dans ses effets immédiats que dans ce qu’elle révèle. En l’espace de quelques jours, Microsoft a d’abord laissé entendre que plusieurs intégrations de Copilot dans Windows 11 ne verraient finalement pas le jour, notamment dans les Paramètres, les notifications ou l’Explorateur de fichiers, avant de faire marche arrière sur le déploiement généralisé de son assistant dans les applications Microsoft 365. Dans les deux cas, Redmond revient donc sur des choix qu’elle avait activement poussés ces derniers mois, dans l’idée qu’ils s’imposeraient d’eux-mêmes. Raté.
Évidemment, Microsoft ne renonce pas pour autant à ses ambitions concernant l’intelligence artificielle. Une bonne partie des fonctions existantes restent présentes et continuent d’évoluer, mais leur intégration se fait plus discrète, sans passer systématiquement par la marque Copilot. On pourra toutefois se réjouir qu’après plusieurs mois de déploiements jugés trop intrusifs, l’éditeur semble enfin moins faire la sourde oreille face aux retours des utilisateurs et utilisatrices.
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