Mais en cuisine, ce que prépare Microsoft risque fort d’intéresser par la suite.

L'éditeur l'a récemment annoncé plutôt discrètement sur son blog via les canaux Dev et Beta de Windows Insider. Grâce à une stratégie de groupe, les administrateurs IT pourront retirer Copilot sur les appareils gérés. Mais attention, le tout suspendu à des conditions précises et un cadre strict.

Concrètement, un service informatique peut supprimer l’application Copilot sur un parc de machines professionnelles. L’opération se déclenche une seule fois et laisse ensuite la main à l’utilisateur, qui peut choisir de réinstaller l’outil. Certes, rien n'est définitif, mais on avance doucement vers un OS plus souple avec certains utilisateurs, qui reprennent la main.

Il faut tout de même préciser qu'on doit cette ouverture à la rogne de certaines entreprises, qui n'ont que très peu apprécié l’intégration de Copilot aux systèmes internes, notammetn quant à la conformité, la confidentialité ou la gouvernance des données. D’autres refusent simplement d’introduire un assistant supplémentaire dans des environnements déjà très encadrés. Jusqu’ici, ces organisations n’avaient guère le choix. Elles disposent désormais d’une option officielle, documentée et intégrée aux outils d’administration Windows.

Et c'est là que l'espoir renaît pour les particuliers. Ce procédé suit souvent un chemin bien connu. Ce qui commence dans les builds Insider finit fréquemment dans les versions grand public, parfois sous une forme simplifiée. Rien ne garantit que ce scénario se reproduira ici, mais les précédents existent.

Les Widgets de Windows 11 ont d’abord été introduits dans les canaux Insider début 2021, testés et ajustés pendant plusieurs mois, avant d’être intégrés dans la version publique fin 2021. De même, Focus Sessions, combinant la Clock App avec Microsoft To Do et Spotify, a été expérimenté d’abord sur le canal Insider avec des options limitées, puis rendu disponible pour tous les utilisateurs quelques mois plus tard, parfois sous une forme simplifiée. Les Snap Layouts et Snap Groups, conçus pour améliorer la gestion des fenêtres, ont suivi le même parcours : testés et améliorés dans les builds Insider de 2020, ils ont ensuite été intégrés dans la version finale de Windows 11.

Quoi qu'il en soit, ça n'est pas demain la veille que vous pourrez désinstaller ou conserver Copilot de Windows.